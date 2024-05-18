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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Güncel

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