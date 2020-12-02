Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 29
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 29

02.12.2020 02:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 02:35
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 29

Son dakika haberi: Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi KARABÜK'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde hastaneden taksi ile evine dönen koronavirüs temaslı kişiye para cezası uygulandı.

Koronavirüs temaslı kişiye ceza kesildi 

KARABÜK'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde hastaneden taksi ile evine dönen koronavirüs temaslı kişiye para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Karabük'te saatler 21.00'ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. Kardemir kavşağında denetim yapan ekipler, içinde yolcu bulunan bir taksiyi durdurdu. HES kodu sorgulaması yapan ekipler, Gülbahar T. isimli kişinin koronavirüs temaslısı olduğunu ve evinde karantinada olması gerektiğini tespit etti. Taksiden indirilen Gülbahar T., ambulans ile hastaneye gittiğini, kocasının rahatsız olduğu için temaslı olduğunu, dönüşte de ambulansı bekleyemediği için taksiyle döndüğünü iddia etti. Kuralları ihlal eden Gülbahar T.'ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Gülbahar T., yapılan işlemlerin ardından çağrılan ambulansla evine gönderildi.Gülbahar T., birisiyle temasının olup olmadığı yönündeki soruyu, "Beyim rahatsızdı. Ama Allah'a şükür bir şey çıkmadı. Onla teması kesmedim de test yaptırmaya gittim" dedi. Gülbahar T., ambulans isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Ambulans istedim. 3- 4 saat beklerseniz dediler. Evde de hastam var" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber... DHA YURT ÖĞRETMENLER GÜNÜ BÜLTENİ
Son dakika haber... DHA YURT ÖĞRETMENLER GÜNÜ BÜLTENİ
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Halife Hafter
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 02:36:54. #1.14#
title