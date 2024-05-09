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Karabük'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

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Karabük'te yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ve av tüfekleri ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.

Karabük'te ruhsatsız tabancalar ve av tüfeklerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, il merkezi ve Yenice ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 517 tabanca mermisi, 142 av tüfeği fişeği ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aranması olan bir kişinin de yakalandığı operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden, silah ticareti yaptıkları tespit edilen M.K. ve I.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.S, Y.E, M.E. ve B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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