Karabük Esnaf Odaları Birliği'nde Yeni Başkan Seçildi
Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan seçimde Hüseyin Kılıç yeni başkan seçildi. Seçimde Nurettin Tümen'e karşı 59 oy alan Kılıç, birlik başkanlığına seçildi.
Karabük Esnaf Odaları Birliği Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan seçimde yeni başkan Hüseyin Kılıç oldu.
Karabük Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen ile rakibi Hüseyin Kılıç'ın kongrenin hayırlı olmasını dileyen konuşmasının ardından seçimlere geçildi.
Birliğe bağlı olan odaların yönetim kurulu üyelerinden oluşan 117 delegenin oy kullandığı seçimde Tümen 53 oy alırken, Kılıç ise 59 oy aldı.
Böylece Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin yeni başkanı olmaya hak kazanırken yönetimde Cuma Kara, Sedat Çakıl, Mehmet Deniz ve Aydın Gündüz yer aldı. - KARABÜK