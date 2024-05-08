Safranbolu'da Ayı Gülü Doğaya Renk Katıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde koruma altındaki ayı gülü çiçeği, ilkbahar aylarında çiçek açarak doğaya renk katıyor. Meşe ağaçları arasında görülen ayı gülleri, bölgede güzel bir görüntü oluşturuyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği doğaya renk kattı.
Düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki ayı gülü, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede güzel görüntü oluşturuyor.