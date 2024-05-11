Ankara'dan bürokrat ve akademisyenlerden oluşan heyet Karabük İŞKUR Müdürü Ferhat Sarımçam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Ankara'dan bürokrat ve akademisyenlerden oluşan heyet Karabük İŞKUR Müdürü Ferhat Sarımçam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Türkiye Petrolleri AŞ. Arama Daire Başkan Yardımcısı Can İstanbullu, EPİAŞ Müdürü Dr. Hakkı Özata, Müfettiş Mehmet Şahin, AN-KA Platformu Başkanı Kadir Ekinci beraberindeki bürokrat ve akademisyenlerden oluşan heyet İŞKUR Müdürü Sarıçam ile görüştü.

Hayırlı olsun dileklerini ileten heyet Sarıçam'a görevinde başarılar diledi.

Sarıçam da nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK