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Karabük'te Dedektörle Arama Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dedektörle arama yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ele geçirilen dedektör ve diğer ekipmanlara el konuldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 kişi dedektörle arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde 2 kişi arazide dedektörle arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kullandığı birer adet el dedektörü, dedektöre ait kulaklık, pointer, murç, çekiç ve 2 adet kafa lambası ele geçirildi.

Gözaltına zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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