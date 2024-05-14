Karabük'te Dedektörle Arama Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dedektörle arama yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ele geçirilen dedektör ve diğer ekipmanlara el konuldu.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 kişi dedektörle arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde 2 kişi arazide dedektörle arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kullandığı birer adet el dedektörü, dedektöre ait kulaklık, pointer, murç, çekiç ve 2 adet kafa lambası ele geçirildi.
Gözaltına zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK