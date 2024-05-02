Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen: KÖYDES Projesi İle 335 Milyon Lira Ödenek Tahsis Edildi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kent için KÖYDES projesi çerçevesinde bugüne kadar 335 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Sözen, "Cumhuriyet tarihimizin en geniş, köylerimizin alt yapısını geliştirme ve güçlendirme projesi olan köyde kurulduğu günden bugüne kadar ilimize 335 milyon gibi devasa bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerle 800 adet yol 767 adet içme suyu 37 adet kanalizasyon 19 adet de sulama suyu projesi olmak üzere toplamda 1623 adet proje hayata geçirilmiş ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur" dedi.

KÖYDES sayesinde köylerin alt yapı problemlerinin çoğunun çözüme ulaştırıldığını ifade eden Sözen, "Bu ay içerisinde de Mayıs ayı olması hasebiyle KÖYDES ödeneklerini artık bekliyoruz. İnşallah bu ay içerisinde de ödeneklerimiz tahsis edilmiş olacak. Önümüzdeki ay başından itibaren inşallah KÖYDES projelerimizi tüm ilçelerimizde uygulamaya başlamış olacağız. Yapmış olduğumuz bu hizmetlerle değerli arkadaşlar gerçekten köylerimiz artık şehir konforunda. Köylerimizin ihtiyaçları ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmeleri adına meclisimizin ve meclis üyelerimizin ayrı ayrı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hizmetlerimizi bu sene fazlasıyla sağlamış olacağız. Yine İl Özel İdaremizin 2023 yılında yapmış olduğu çalışmalar 2024 yılında da artarak devam edecek" diye konuştu. - KARABÜK