Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-5 Mayıs'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.