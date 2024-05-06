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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-5 Mayıs'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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