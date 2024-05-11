Karabük'te mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Karabük'te bulunan Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde bir ağaca sıkışan kedi, öğrencilerin haber vermesi üzerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye aracının merdiveni kullanılarak kurtarılan kedi, öğrencilere teslim edildi.
Karabük'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu bahçesindeki ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören öğrenciler, durumu Karabük Belediyesi itfaiyesine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kediyi kurtardı.
Kedi, öğrencilere teslim edildi.