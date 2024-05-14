Üye Girişi
Haberler

Karabük'te 78,5 Gram Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 78,5 gram kenevir tohumu ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Karabük'te yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 78,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde 1 şahsın ikametinde yapılan aramada 78,5 gram kenevir tohumu ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenevir Karabük Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title