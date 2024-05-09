Dolu sonrası köy beyaz örtüyle kaplandı, tarım arazileri zarar gördü

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ü Eflani ve Safranbolu ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Eflani ilçesine bağlı Çamyurt Köyünde sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından köy beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.

Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde de sağanak nedeniyle bahçelerse su birikintileri oluştu.