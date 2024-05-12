Karabük'te Minibüs Yön Tabelasına Çarptı

Karabük'te yoldan çıkan minibüs yön tabelasına çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekiplerinin kontrolünde sürücünün 2.51 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Yasin K. idaresindeki 34 CBR 641 plakalı minibüs, refüje çarptıktan sonra yön tabelasına çarparak durdu. Maddi hasarın oluştuğu kazada olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 2.51 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Minibüs sürücüsü Yasin K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, minibüs ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK