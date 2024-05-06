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Hatay'da İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası Başladı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tenis Kortu'nda düzenlenen turnuvaya, Hatay'ın yanı sıra Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, İzmir, Karabük, Karaman, Kırşehir, Manisa ve Zonguldak'tan 16 takım katılıyor. Turnuva, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in gösteri müsabakasıyla başladı. Her gün 24 müsabakanın oynanacağı turnuva, cuma günü final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer, Hatay'ın kısa sürede güzel günlere kavuşacağına inandıklarını belirterek, 'Hatay'ımızı unutmadık. Burada hepimizin acısı var. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Umarız çok güzel bir turnuva olur ve keyifle izleriz. İnşallah dostluk kazanır.' diye konuştu. Hatay ekibi sporcularından Mustafa Berkay Öztaş da turnuvanın güzel geçmesi temennisinde bulunarak, kupayı kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen İller Arası 2. Kort Tenis Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tenis Kortu'nda düzenlenen turnuvaya, Hatay'ın yanı sıra Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, İzmir, Karabük, Karaman, Kırşehir, Manisa ve Zonguldak'tan 16 takım katılıyor.

Turnuva, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in gösteri müsabakasıyla başladı.

Her gün 24 müsabakanın oynanacağı turnuva, cuma günü final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer, Hatay'ın kısa sürede güzel günlere kavuşacağına inandıklarını belirterek, "Hatay'ımızı unutmadık. Burada hepimizin acısı var. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Umarız çok güzel bir turnuva olur ve keyifle izleriz. İnşallah dostluk kazanır." diye konuştu.

Hatay ekibi sporcularından Mustafa Berkay Öztaş da turnuvanın güzel geçmesi temennisinde bulunarak, kupayı kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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