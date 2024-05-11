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Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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