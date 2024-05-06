Havalandırmada mahsur kalan anne kedi ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen anne kedi ve yavruları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesinde meydana geldi. Özenginler Sitesinde bulunan apartmanın havalandırma boşluğunda kedi seslerini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler anne kedi ve 4 yavrusunu mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Daha sonra sepet içerisine konulan kediler doğal ortama salınıverdi.