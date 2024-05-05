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Karabük'te Ters Yönde İlerleyen Otomobil Sürücüsüne 6 Bin 439 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Karabük'te ilerleyen otomobilin ters yönde seyrettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsüne, araçların ters istikamette sürülmesi maddesi gereğince 6 bin 439 TL ceza kesildi.

Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Demirçelik Kavşağı'ndan Zonguldak Caddesi istikametine ters yönde ilerleyen otomobil ile ilgili inceleme başlatıldı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) incelenerek otomobilin plakası tespit edildi.

Otomobilin plakasına "Aksine bir işaret bulunmadıkça araçların ters istikamette sürülmesi" maddesi gereğince 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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