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Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakaları Karabük'te sona erdi

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen grup müsabakaları Karabük'te tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakalara 10 ilden 200'e yakın sporcu katıldı. Başarılı olan sporcular Mersin'de yapılacak Türkiye finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek.

- Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakaları Karabük'te sona erdi

KARABÜK - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakaları Karabük'te sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları kapsamında küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakalarına, 10 ilden 200'ye yakın sporcu katıldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda iki gün süren müsabakalarda sporcular, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele etti.

Hem okullar olarak hem bireysel olarak başarılı olan sporcu ve takımlara; başarı belgesi, madalya ve kupaları takdim edildi. Sporcuların takım arkadaşları ve öğretmenler ödül töreninde kürsüdeki yakınlarının başarısını cep telefonları ile video çekerek ölümsüzleştirdi. Başarılı olan sporcular Mersin'de yapılacak Türkiye finallerinde şampiyonluk için ter dökecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Türkiye Karabük Mersin Spor Güncel Haberler

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