Karabük'te Otomobil Çaya Uçtu: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp çaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü ekipler tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. idaresindeki 78 ABC 495 plakalı Tofaş marka otomobil, Çırapazarı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak çaya uçtu. Araç içinden kendi imkanları ile çıkarak boğulmaktan son anda kurtulan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çay yatağından çıtartıldı. Yusuf Ö., yapılan ilk tedavisinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK