Aydınlatma direğine çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Karabük- Ankara kara yolunda Asit Köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.H. idaresindeki 78 AAV 741 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.