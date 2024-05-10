Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Karabük'te uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, şüpheli A.D'nin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli A.D'nin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.