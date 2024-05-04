Karabük'te yüksekten düşen işçi toprağa verildi
Karabük'te bir haddehanede çalışan işçi Beytullah Arık, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Arık'ın cenazesi Safranbolu ilçesinde defnedildi.
Karabük'te yüksekten düşerek hayatını kaybeden işçi, Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Beytullah Arık (31), 5 Ocak'ta dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Arık, yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Arık'ın cenazesi, Babasultan Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Törene Arık'ın ailesi ve yakınları, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile işçiler katıldı.