Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap Karabük'te Tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap mücadeleleri Karabük'te tamamlandı.

Maçların ardından A Grubu'nda Karaman Özel İdare Spor Kulübü B Grubu'nda ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü grubunu namağlup lider tamamladı.

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda iki grupta oynanan müsabakalarda, 10 takımdan yaklaşık 160 sporcu, yönetici ve teknik heyet yer aldı.

Takımlar Karabük'te oynanan mücadelelerin ardından 2. etap ve şampiyonluk maçları için Osmaniye'de ter dökecek. Bütün takımlar, 2 etapta da yer alacak olsa da gruplarını üst sıralarda bitiren takımların puan avantajını elinde bulunduruyor. Ayrıca Oturarak Voleybol Milli Takımı için bu takımlarda yer alan sporculardan da seçme yapılacak.

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu, geçtiğimiz ay da Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmış ve A Grubu'nda Osmaniye Gençlik, B Grubu'nda ise Bolu Gerede Spor Kulübü grubunu lider tamamlamıştı. - KARABÜK