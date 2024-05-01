Üye Girişi
Haberler

Karabük'te drift atan otomobil son anda kaza yapmaktan kurtuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te drift yapan bir otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te drift atan otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü boş yolda otomobiliyle drift attı. Bu sırada yanından geçen başka bir aracı fark etmeyen sürücü kaz yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin diğer araca çarpmamak için yaptığı manevra yer alıyor.

Öte yandan, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde de meydana gelen 6 araçlı zincirlime trafik kazasında maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cep Telefonu Karabük Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title