Karabük'te Aniden Bastıran Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Karabük'te kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, su birikintileri oluşturarak sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük Valiliği ise olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde başlayan sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Karabük Valiliği, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.