Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Aniden Bastıran Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, su birikintileri oluşturarak sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük Valiliği ise olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde başlayan sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karabük Valiliği, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Valiliği Safranbolu Karabük Acil Durum Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title