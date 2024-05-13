CHP'li Akay'dan Kamuda Tasarruf Paketi Eleştirisi

(ANKARA) - Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, "Yandaş şirketlere aktardığınız kaynak musluklarını kesmediğiniz, vergi aflarına devam ettiğiniz, teşvikler yağdırmayı sürdürdüğünüz sürece; servet transferlerine ve istisnalara dokunmadığınız ortamda tasarruftan bahsedemezsiniz." dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pakete tepki gösteren CHP'li Akay, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek geçmişten aldıkları derslerle bugün açıklanan tasarruf paketini şekillendirdiklerini vurguladı. Fakat şunun altını çizmek zorundayız: Sayın Bakan eğer iktidarınız yaptığı hatalardan gerçekten ders almış olsa, siz bugün 11. tasarruf genelgesini açıklamak zorunda kalmazdınız. Sayın Bakan ayrıca, açıklanan tedbirlerle gelecekte oluşabilecek doğal afetlere kaynak oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Sayın Bakan'a şunu da sormak isteriz: 24 yılda Deprem Vergisi'nde 104,6 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. Toplanan bu paralar deprem sonrası hangi yaraya merhem oldu? Olamadı, çünkü bu paraları başka yerlere harcadınız!

"ADALETLİ VERGİ SİSTEMİ UYGULANMASINA GEÇİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sayın Bakan, bütçe açığının sadece yüzde 3'üne denk gelen bu tedbirlerle mi tasarruf sağlamayı düşünüyorsunuz? Ülkemiz tasarruf açığı olan ve bu nedenle dışarıdan tasarruf ithal eden bir ülke. Yabancı sermayeyi ülkemize çekmeden dış borçlanmayla tasarruf açığını kapatmak sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Yandaş şirketlere aktardığınız kaynak musluklarını kesmediğiniz, vergi aflarına devam ettiğiniz, teşvikler yağdırmayı sürdürdüğünüz sürece; servet transferlerine ve istisnalara dokunmadığınız ortamda tasarruftan bahsedemezsiniz.

Anayasa'nın 73.maddesine uygun, gerçek anlamda adaletli bir vergi sistemi uygulamasına geçilmesini ve vergisel düzenlemelerle ilgili alınacak kararları sizlerden bekliyoruz. Dar gelirlinin üstündeki vergi yükünü azaltmadığınız, vergide adaleti sağlamadığınız, dolaylı ve dolaysız vergiler oranını dolaysız vergiler lehine düzeltmediğiniz müddetçe istenilen sonuca ulaşmak ve halkın refahını sağlamak mümkün olmayacaktır."