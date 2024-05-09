Karabük'ün Eflani ve Yenice ilçelerinde sağanak ve dolu etkisi

Karabük'ün Eflani ve Yenice ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Eflani ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu Bakırcılar ile Çamyurt köylerinde yollar ve tarlalarda beyaz örtü oluştu.

Yenice ilçesinde ise ormanlık alanlarda dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.