Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Kulepark Sitesi Bahar Şenliği ve Anneler Günü Programı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Kulepark sitesi yönetimi, bahar şenliği ve Anneler Günü özel programında site sakinlerine ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Yönetimin özenle planladığı etkinlik sayesinde, apartman sakinleri bir araya gelip güzel anılar biriktirdiler. Çocuklar için düzenlenen oyun ve etkinliklerle dolu program, minikleri neşeyle doldururken yetişkinler de birbirleriyle sohbet edip kaynaşma fırsatı buldular. Katılımcılar, etkinliklerin keyifli ve düzenlemenin başarılı olduğunu belirtirek, bu tür organizasyonların, komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve topluluk ruhunu desteklediğini vurgulayarak site yönetimine teşekkür etti.

Karabük'te Kulepark sitesi yönetimi, bahar şenliği ve Anneler Günü özel programında site sakinlerine ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yönetimin özenle planladığı etkinlik sayesinde, apartman sakinleri bir araya gelip güzel anılar biriktirdiler. Çocuklar için düzenlenen oyun ve etkinliklerle dolu program, minikleri neşeyle doldururken yetişkinler de birbirleriyle sohbet edip kaynaşma fırsatı buldular. Katılımcılar, etkinliklerin keyifli ve düzenlemenin başarılı olduğunu belirtirek, bu tür organizasyonların, komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve topluluk ruhunu desteklediğini vurgulayarak site yönetimine teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü Karabük Etkinlikler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title