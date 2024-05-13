Karabük'te Kulepark Sitesi Bahar Şenliği ve Anneler Günü Programı

Karabük'te Kulepark sitesi yönetimi, bahar şenliği ve Anneler Günü özel programında site sakinlerine ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Yönetimin özenle planladığı etkinlik sayesinde, apartman sakinleri bir araya gelip güzel anılar biriktirdiler. Çocuklar için düzenlenen oyun ve etkinliklerle dolu program, minikleri neşeyle doldururken yetişkinler de birbirleriyle sohbet edip kaynaşma fırsatı buldular. Katılımcılar, etkinliklerin keyifli ve düzenlemenin başarılı olduğunu belirtirek, bu tür organizasyonların, komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve topluluk ruhunu desteklediğini vurgulayarak site yönetimine teşekkür etti. - KARABÜK