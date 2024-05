AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin için Karabük Üniversitesinde yürüyüş gerçekleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yürüyüş gerçekleştirdi.

KBÜ İslami Bilimler Fakültesi önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler, tekbir getirerek "Katil İsrail" sloganı attı. Öğrenciler ellerinde "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "Dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü", "Her yer Filistin her yer Gazze", "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı pankartlarla Teknoloji Fakültesi önüne kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Reşat Aliyev, bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını belirtti. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını ifade eden Aliyev, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengini, dini ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen, iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmiştir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirine farklı olan ancak vicdanı, Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekleri insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde Kolombiya Üniversitesinde ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail aleyhine gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun, başkaldırışın dilini ateşlemiştir" dedi.

ABD genelindeki onlarca üniversiteye yayınlan ve bu asil duruşun dersleri iptal edilmek, disiplin soruşturması açılmak pahasına sürdürmelerinden dolayı kendilerine yürekten teşekkür ettiklerini aktaran Aliyev, eylemlere, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam edeceklerini kaybetti. - KARABÜK