Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Cumayanı mevkisinde E.P ve M.H'nin üzerlerinde yapılan aramada; 36.50 gram bonzai ve 7.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sek edilen zanlılardan M.H serbest bırakılırken, E.P, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna konuldu. - KARABÜK