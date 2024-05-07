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Karabük'te iş makinesiyle tehlikeli yolculuk

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Karabük'te millet bahçesi yapımının devam ettiği şantiye alanında bir kişinin iş makinesinin kepçe kısmında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karabük'te millet bahçesi yapımının devam ettiği şantiye alanında bir kişinin iş makinesinin kepçe kısmında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Kent Meydanında meydana geldi. Millet Bahçesi projesinin yapımının devam ettiği şantiye alanında bir kişi iş makinesinin kepçesi ile taşınan dolabın üzerine yatarak yolculuk yaptı. İş güvenliğini ve canını tehlikeye atan kişinin o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Karabük Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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