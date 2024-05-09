Karabük'te Yüzüğü Sıkışan Kişiye İtfaiye Müdahalesi
Karabük'te yaşayan bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından hastanede çıkarıldı. Yabancı uyruklu olan kişi, kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurdu ve sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yüzük başarılı bir şekilde çıkarıldı.
Karabük'te bir kişinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı.
Karabük'te yaşayan yabancı uyruklu Abdelaziz Ashraf S. (21), parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzük Abdelaziz Ashraf S'nin parmağından çıkarıldı.
Karabük'te iş yeri kurşunlandı
Safranbolu ilçesindeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri dün gece kurşunlandı.
İş yeri sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine ekipler inceleme yaptı.
Polis, olayın faillerini bulmak için araştırma başlattı.