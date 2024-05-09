Karabük'te Yüzüğü Sıkışan Kişiye İtfaiye Müdahalesi

Karabük'te bir kişinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı.

Karabük'te yaşayan yabancı uyruklu Abdelaziz Ashraf S. (21), parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzük Abdelaziz Ashraf S'nin parmağından çıkarıldı.

Karabük'te iş yeri kurşunlandı

Safranbolu ilçesindeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri dün gece kurşunlandı.

İş yeri sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine ekipler inceleme yaptı.

Polis, olayın faillerini bulmak için araştırma başlattı.