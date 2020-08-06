Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı

Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı Şırnak'ın Cizre ilçesinde biçilmiş arazide sigara izmaritinin atılması sonucu çıkan yangın, vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu tır dorselerine sıçramadan söndürüldü.

Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
06.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:45

Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde biçilmiş arazide sigara izmaritinin atılması sonucu çıkan yangın, vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu tır dorselerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Cizre Nusaybin karayolunun 25. kilometresindeki Korucu köyü civarında yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeni ile anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar olay yerine koşarak alevlerin park halindeki tır dorselerine sıçramaması için kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu, ibrik gibi yöntemlerle yangına müdahale eden vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden alevleri, tır dorselerine ulaşmadan söndürdü. Köylüler, yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların duyarsızlığının bu tür olayları meydana getirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Güncel
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ümit Dündar Fatih Sultan Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Yeşim Salkım Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi, tır dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 17:22:18. #1.15#
title