Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 15 temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretmeye başladı.

Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı
28.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:46

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 15 temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenciler için maske üretmeye başladı. Günlük 250 maske üreten öğretmenler, sınava kadar üretilen tüm maskeleri öğrencilere verecek.

Korona virüs ile mücadele kapsamında okullara verilen ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayına kadar kapatılmasının ardından öğretmenler öğrencileri için çeşitli şekillerde eğitimlerini devam ettiriyor. Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde ki öğretmenler ise 20 Haziran'da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için kolları sıvadı. Öğretmenler, sınava girecek öğrenciler için Maske dikimine başladı. Okulda bulunan öğretmenlerin katılımı ile maske dikim atölyesi oluşturuldu. Günlük 250 maske üretimi yapan öğretmenler 20 Haziran'a kadar Düzce'de il genelinde sınava girecek öğrencilere kapılarda dağıtılacak maskeleri üretmeye başladı. Maske dikimi ile ilgili bilgiler veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hale Meral, " Öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte hep birlikte bu kararı verdik. Bu salgın sürecinde maske ihtiyacı çok fazla olacaktı. Her öğrencimize 5 maske diye başladık projeye ama şu anda 500 maskeye ulaştık. Hedefimiz daha da çok fazla yapmak. Korona virüs sürecinde öğrencilerimize lazım olacağını düşündük. Okulların 1 eylül itibari ile açılacağını duyduktan sonra da bu maskeleri LGS öğrencilerine hibe etmeye karar verdik. Sınava girecek öğrenciler öğretmenlerin hazırladığı maskeler ile sınava girecek. Okulumuzda da zaten sınav yapılacak bizde girişlerde hem öğretmenlerimize hemde LGS'ye girecek öğrencilerimize maske vereceğiz" dedi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Emine Yalçın'da, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben bu projenin iğneleme kısmındayım. Gerçekten çok güzel bir proje İnşallah kullanmak zorunda kalmayız. Gönüllü olarak geliyoruz. Zor olmuyor zevkli oluyor. Burada tarih, kimya, coğrafya, ingilizce öğretmenleri var. Sonuç olarak ben düşünürsem dikişten anlayan bir insan değilim ama kendi çapımızda burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Öğretmenler okulda oluşturdukları atölyeye her gün gelerek oluşturdukları maskeleri tek tek ütüleyip paketleyerek sayı oluşturuyor. Oluşturulan paketler LGS sınavlarının yapılacağı okullarda girişlerde öğrencilere dağıtılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Bergüzar Korel Seren Serengil
Spor Can Bartu Metin Oktay Malcolm Thomas Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 14:46:26. #1.14#
title