Novak Djokovic, Amerika Açık'tan diskalifiye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Novak Djokovic, Amerika Açık'tan diskalifiye edildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edildi.

Novak Djokovic, Amerika Açık'tan diskalifiye edildi
07.09.2020 00:02 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:06

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edildi.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Amerika Açık'a hakem kararıyla veda etti. Turnuvanın 4. turunda İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta ile karşı karşıya gelen Sırp raket, maçın ilk setinde rastgele gönderdiği topun çizgi hakeminin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edildi. Bu kararla Djokovic'in karşılaştığı rakibi Pablo Carreno Busta, çeyrek finale yükselen isim oldu.

Novak Djokovic, daha önce Amerika Açık'ta 2011, 2015 ve 2018 yıllarında tek erkeklerde şampiyon olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Metin Özülkü Ferhat Göçer Deniz Akkaya
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Eddie Newton Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Novak Djokovic, Amerika Açık'tan diskalifiye edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 00:06:44. #1.15#
title