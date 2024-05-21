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Silahla oynayan rapçi kendini öldürdü! Olay nerede oldu? Rapçi kim?

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17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, kamera karşısında silahla oynadığı esnada yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Korkunç kazada rapçi yaşamını yitirdi. Silahla oynayan rapçi kendini öldürdü! Olay nerede oldu? Rapçi kim?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Suffolk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, silahla oyun oynarken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Peki, Olay nerede oldu? Rapçi kim?

OLAY NEREDE OLDU?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Suffolk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, silahla oyun oynarken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Silahla oynayan rapçi kendini öldürdü! Olay nerede oldu? Rapçi kim?

RAPÇİ KİM?

Instagram hesabından yayınlar yapan rapçi, eline aldığı silahla oyun oynarken o anları da kayda aldı. Silahı kapatarak başına götüren rapçi, silahın patlamasıyla vuruldu. Patlama sesinin ardından yere yığılan rapçi yaşamını yitirdi. Rapçi kendisini yanlışlıkla öldürdüğü anları da anbean kayda almış oldu. The Post'a konuşan emniyet güçleri, rapçinin evinde yanlışlıkla kendisini öldürdüğünü doğruladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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