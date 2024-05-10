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ABD'de maskeli saldırgan, kaldırımda yürüyen bir kadını kemerle bayıltıp iki araç arasına çektikten sonra tecavüz etti

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ABD'nin Bronx bölgesinde maskeli bir saldırgan, bir kadına arkadan yaklaşıp kemerle bayılttı ve ardından tecavüz etti. Olay, 1 Mayıs'ta gece yarısı gerçekleşti. Saldırgan, kadını boynundan kemerle çekerek yere düşürdü ve bilincini kaybettikten sonra iki araba arasına çekerek tecavüz etti. Olayın ardından saldırgan kaçtı ve hala yakalanabilmiş değil. NYPD'nin Özel Mağdur Birimi, olayı araştırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Bronx'ta yaşanan dehşet verici bir olayda maskeli saldırgan, bir kadına arkadan yaklaşıp kemerle bayılttıktan sonra iki araba arasına çekerek tecavüz etti.

Korkunç saldırı anı, sosyal medyada yayılan bir video ile ortaya çıktı.

Olay, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında, 45 yaşındaki kadının East 152nd Street ve Third Avenue'deki kaldırımda yürüdüğü sırada gerçekleşti. Polise göre, saldırgan önce kadının boynuna bir kemer doladı, ardından onu birkaç metre sürükleyerek yere düşürdü ve kadın bilincini kaybetti. The Post tarafından elde edilen video, saldırganın kadını iki araç arasına çektiğini ve burada tecavüz ettiğini gösteriyor.

Saldırgan olaydan sonra kaçtı ve Perşembe gününe kadar yakalanamadı. NYPD'nin Özel Mağdur Birimi, şiddet içeren bu cinsel saldırıyı araştırıyor.

Bu vahşi suçla beraber, Nisan ayında polis departmanının suç istatistiklerine göre, bir önceki yıl Nisan ayında 118 olan tecavüz vakası sayısı bu yıl 124'e çıktı. 5 Mayıs itibarıyla, şehir genelinde toplam 511 tecavüz vakası bildirildi ve bu sayı geçen yılın aynı dönemiyle aynı. Bronx'ta ise bu yıl tecavüz vakalarında düşüş gözlemlendi; 5 Mayıs'a kadar 141 tecavüz vakası bildirilirken, 2023 yılı aynı döneminde 148 tecavüz vakası kaydedilmişti.

ABD'de maskeli saldırgan, kaldırımda yürüyen bir kadını kemerle bayıltıp iki araç arasına çektikten sonra tecavüz etti

ABD'de maskeli saldırgan, kaldırımda yürüyen bir kadını kemerle bayıltıp iki araç arasına çektikten sonra tecavüz etti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri 1 Mayıs Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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