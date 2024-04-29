Getir Avrupa ve ABD'den çıkıyor mu? Getir Avrupa ve ABD'de neden kapatılıyor?

Getir, Türkiye'ye odaklanmak için Avrupa ve ABD pazarlarından çekileceğini duyurdu. Ayrıca, Mubadala ve G Squared'den yeni bir finansman sağladığını açıkladı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün üzücü bir gün Getir için" ifadelerine yer verdi. Getir Avrupa ve ABD'den çıkıyor mu? Getir Avrupa ve ABD'de neden kapatılıyor? İşte ayrıntılar...

GETİR AVRUPA VE ABD'DEN ÇIKIYOR MU?

Getir, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli Türkiye'de gördüğünü açıkladı. Bu nedenle, şirket İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı.

Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect'in faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkmakta olduğu pazarlardan elde ettiğini açıklayan Getir, bu kararın Türkiye'ye odaklanmasına olanak sağlayacağını belirtti. Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared'dan yeni bir finansman sağladığını duyurdu. Getir, bu finansmanı Türkiye'deki işlerindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak.

Getir'den yapılan açıklamada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlara, bugüne kadar verdikleri emek ve katkıları için teşekkür edildiği belirtildi.Mart 2021'de 300 milyon dolarlık yatırım alan Getir, bu yatırım ile değerini 2.6 milyar dolara yükselterek Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. Unicorn terimi, değeri milyar doları aşan girişimler için kullanılıyor.

Getir'in yurtdışı pazarlardan çekilme kararının ardından, şirketin kurucusu Nazım Salur'dan bir açıklama geldi. Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.