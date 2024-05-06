Yağmur Taktaş nasıl öldü, sevgilisi mi öldürdü? Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı!

Yağmur Taktaş neden öldü ve öldürüldü mü merak ediliyor. ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın (28) Adana'daki mezarı, ailesinin başvurusu üzerine otopsi için bugün açıldı. Yağmur Taktaş nasıl öldü, sevgilisi mi öldürdü? Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR TAKTAŞ NASIL ÖLDÜ?

ABD'de hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı, ailesinin başvurusu üzerine otopsi için açıldı. Taktaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisinden şikayetçi oldu.

YAĞMUR TAKTAŞ'IN MEZARI AÇILDI

"İşte Benim Stilim" isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

Yağmur Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu" dedi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Taktaş ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle bugün Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrine gidildi. Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş'ın cenazesi ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı. Ardından Taktaş'ın cenazesi, tabuta konulup cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada açıklama yapan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu morgunda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" diye konuştu.