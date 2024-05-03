MoonPay, PayPal Entegrasyonuyla Kripto Alım Satımını Kolaylaştırıyor

MoonPay, PayPal ile yaptığı yeni iş birliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para alım satımını daha erişilebilir hale getiriyor. Bu entegrasyon, kullanıcıların 110'dan fazla kripto para birimi üzerinden işlemlerini kolaylaştırarak, işlem redlerini azaltmayı amaçlıyor.

MoonPay ve PayPal'dan Kripto Dünyasında Dev Adım

MoonPay, Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla PayPal ile bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu iş birliği sayesinde, ABD'deki kullanıcılar 110'dan fazla farklı kripto para birimi için alım ve satım işlemlerini PayPal üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yapılan resmî açıklamaya göre bu entegrasyon, özellikle banka kartlarıyla yapılan işlemlerde yaşanan red problemlerini minimize edecek ve hatta aynı kartlarla yapılan işlemlerde başarı oranını büyük oranda artıracak. Kullanıcılar, mevcut PayPal hesapları üzerinden MoonPay platformunu kullanarak, herhangi bir kart bilgisi girmeksizin doğrudan işlem yapabilecekler.

Şirket yetkilileri, bu yeni özelliğin MoonPay'in ABD'deki müşterilerinin yaklaşık yarısına hitap edeceğini belirtti. Ayrıca, bu entegrasyonun ilerleyen dönemlerde Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde de kullanıma sunulması planlanıyor.

MoonPay'in bu adımı, diğer platformlarla karşılaştırıldığında onu öne çıkaran bir özellik olarak görülüyor. Son olarak PayPal'ın da Web3 ödemeleri konusunda kendi hizmetlerini sunması, bu alandaki rekabeti daha da kızıştırıyor.