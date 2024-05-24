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Kripto Piyasaları için tarihi an: SEC, Ethereum ETF kararını açıkladı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörü için önemli bir karara imza attı ve spot Ethereum borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdi. Bu karar, uzun süren müzakereler ve kapsamlı incelemeler sonucunda alındı. Geoff Kendrick'in öngörüsüne göre, bu gelişme ilk yıl içinde Ethereum piyasasına 15 ila 45 milyar dolar arasında yeni yatırım çekebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörünü derinden etkileyecek tarihi bir karara imza atarak spot Ethereum ETF'lerine onay verdi. Bu gelişme, uzun süredir devam eden müzakerelerin ve kapsamlı incelemelerin ardından gerçekleşti.

ABD'DEN KRİPTO SEKTÖRÜNE DESTEK

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uzun süren müzakereler ve kapsamlı incelemeler sonucunda spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesine onay verdi. Bu tarihi karar, Ethereum ETF'lerinin S-1 kayıt beyanlarının tamamlanmasını ve SEC ile yapılan yoğun görüşmeler neticesinde varılan anlaşmaları kapsayan zorlu süreçlerin sonucunda alındı.

Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Grubu Başkanı Geoff Kendrick'in öngörüsüne göre, bu gelişme ilk yıl içinde Ethereum piyasasına 15 ila 45 milyar dolar arasında yeni yatırım çekebilir. Bu durum, kripto para sektörüne kurumsal sermaye akışını hızlandırarak, Ethereum'un değerini ve piyasa hakimiyetini artırması bekleniyor.

FİNANS ŞİRKETLERİNDEN STAKE ETMEME SÖZÜ

SEC'in endişelerini gidermek amacıyla, Fidelity, Franklin Templeton, Ark, Invesco, Grayscale, Bitwise ve VanEck gibi sektörün önde gelen finans şirketleri, başvurularına Ethereum'ları stake etmeyeceklerine dair taahhütler eklediler. Bu adım, SEC'in kararını olumlu yönde etkileyerek, spot Ethereum ETF'lerine onay verilmesinde önemli rol oynadı.

Son olarak SEC'in, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy ve Franklin Templeton tarafından sunulan ETF teklifleriyle ilgili 19b-4 formlarının onaylanmasının ardından, şirketlerin piyasada işlem görebilmeleri için S-1 kayıt beyanlarının etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu süreç, henüz başlamadı ve ne zaman tamamlanacağı konusunda net bir süre verilmedi. Uzmanlara göre, bu işlemler birkaç hafta içinde sonuçlanabilirken, geçmişte bazı durumların üç aydan fazla sürdüğü bilinmektedir.

Uzman ETF analisti James Seyffart, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seyffart, "Eğer işlemler hızla ilerletilirse birkaç hafta içerisinde sonlandırılabilir. Ancak daha önce benzer süreçlerin üç ayı aşkın sürelerde tamamlandığına dair birçok örnek mevcut." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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