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10 Yaşındaki çocuk, okulda maruz kaldığı zorbalık nedeniyle hayatına son verdi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yaşındaki Sammy Teusch, okulda maruz kaldığı zorbalık nedeniyle intihar etti. Ailesi, okul yönetimine en az 20 kez şikayette bulunduklarını belirtti. Sammy'nin ailesi, zorbalığın ilkokulda başladığını ve oğullarının gözlükleri ve dişleri nedeniyle alay konusu olduğunu ifade etti. Okul müdürü, zorbalık raporlarının alınmadığını iddia etti ancak aileyle düzenli olarak görüştüklerini kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri Indiana'da 10 yaşındaki Sammy Teusch, okulda maruz kaldığı zorbalık nedeniyle intihar etti. Ailesi, okul yönetimine en az 20 kez şikayette bulunduklarını belirtti.

Sammy, Greenfield Ortaokulu'nda dördüncü sınıf öğrencisiydi ve 5 Mayıs'ta intihar ettiği geceye kadar zorbalık görüyordu. Babası Sam Teusch, "Onu kollarımda tuttum, hiçbir babanın yapmak zorunda kalmaması gereken bir şeyi yaptım" dedi.

Sammy'nin ebeveynleri Sam ve Nichole, geçen yıl ilkokulda başlayan zorbalık hakkında okula defalarca şikayette bulunduklarını söyledi. Babası, "Başta gözlükleriyle, sonra dişleriyle alay ediyorlardı. Okul otobüsünde dövüldü ve gözlükleri kırıldı" dedi.

Okul müdürü Dr. Harold Olin, zorbalık raporlarının alınmadığını iddia etti ancak yıl boyunca aileyle düzenli olarak görüştüklerini kabul etti. Sammy'nin büyükannesi Cynthia Teusch, okulun sıfır tolerans politikasını eleştirerek, "Bu sadece bir slogan, gerçek bir sorumluluk değil" dedi.

Sammy'nin annesi Nichole, oğlunun sürekli zorbalık nedeniyle okula gitmekten korktuğunu ve bu nedenle hayatına son verdiğini söyledi. "O benim küçük oğlumdu, benim bebeğimdi" dedi.

10 Yaşındaki çocuk, okulda maruz kaldığı zorbalık nedeniyle hayatına son verdi, aile okulu suçaldı

10 Yaşındaki çocuk, okulda maruz kaldığı zorbalık nedeniyle hayatına son verdi, aile okulu suçaldı

10 Yaşındaki çocuk, okulda maruz kaldığı zorbalık nedeniyle hayatına son verdi, aile okulu suçaldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Çocuk İnsan Hakları 3.Sayfa Eğitim Dünya Haberler

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