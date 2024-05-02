AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, Filistin için eş zamanlı yürüyüşler düzenledi

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla 17 üniversitede eş zamanlı yürüyüşler gerçekleştirdi.

Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, ÜNİAK, Gazze'de katliamların yaşandığı ilk günden beri "Say Stop" temasıyla sürdürülen eylemleri "#CampusesSayStop" mottosuyla üniversitelerin kampüslerine taşıdı.

Tepki ve destek yürüyüşleri İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyen üniversiteli gençler, yürüyüşün sonunda ortak basın açıklaması yaptı.

ABD'deki üniversitelerde yapılan protestolara dikkati çeken gençler, eş zamanlı gerçekleştirilen yürüyüşler sırasında sosyal medyadan da "#CampusesSayStop" ve "#FreePalestine" etiketiyle paylaşım yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'e destek gösterilerinin yanında olduklarını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversite kampüslerinde zorbalığa, müdahalelere ve gözaltılara rağmen devam eden Filistin'e destek gösterilerinin yanındayız. Ülkemizin dört bir yanındaki kampüslerimizde üniversiteli AK Gençlik olarak sesimizi yükseltiyoruz. Dünyadaki bütün gençlik hareketlerini, üniversite kulüplerini katil İsrail'in soykırımına karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kollarının sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulunuldu:

"Ankara Üniversitesindeki genç arkadaşlarımız Sorbonne Üniversitesindeki gençlere, Afyon Kocatepe Üniversitesindeki gençler Sydney Üniversitesinde okuyan gençlere, Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan genç arkadaşlarımız Stanford Üniversitesindeki gençlere, İstanbul Medipol Üniversitesindeki gençler Oxford Üniversitesindekilere, Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan genç arkadaşlarımız Yale Üniversitesindeki gençlere 'Campuses Say Stop' (Kampüsler dur diyor) diyerek birlik mesajı veriyor."