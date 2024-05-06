VNL Şampiyonu Filenin Sultanları maçları ne zaman? Maç takvimi açıklandı mı?
Voleybol severlerin merakla beklediği VNL Şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç takvimi açıklandı. Şampiyon takımın ne zaman maça çıkacağı konusunda bilgi verildi. Maç tarihleri ve saatleri hakkında detaylı bilgi için takvim kontrol edilebilir.
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde verecek. Millilerimiz, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Şampiyonu Filenin Sultanları maçları ne zaman? Maç takvimi açıklandı mı?
VNL MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
1.Hafta – Antalya/Türkiye
- 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
- 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
- 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
- 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika
- 29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
- 31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
- 1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
- 2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
3.Hafta – Hong Kong/Çin
- 12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
- 13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
- 15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
- 16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya