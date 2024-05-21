Standard Chartered'dan Bitcoin Ve Ethereum İçin Çarpıcı Tahminler: 2025'te Ethereum 14.000 Dolar Olacak

Standard Chartered, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bu hafta Ethereum (Ether) tabanlı ETF'leri onaylamasını bekliyor. Bankanın kripto para birimi uzmanı Geoff Kendrick, onay sonrası piyasada büyük bir etki yaratılacağını öngörüyor. Kendrick önümüzdeki dönem için çarpıcı Bitcoin ve Ethereum fiyat tahminlerini de paylaştı.

Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem

Kripto para piyasası, bu hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ether tabanlı borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylayıp onaylamayacağı konusunda nefeslerini tuttu. VanEck ve Ark Invest/21Shares gibi önemli finans kuruluşlarının başvuruları, sırasıyla 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde değerlendirilecek.

Standard Chartered Bank'ın Döviz ve Dijital Varlıklar Araştırma Direktörü Geoff Kendrick, ETF'lerin onaylanması durumunda ilk yıl içinde 2,39 ila 9,15 milyon Ether alımı gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu rakam, güncel piyasa değerine göre yaklaşık 15 ila 45 milyar dolar arasında bir değere denk geliyor. Kendrick, bu tahminlerin daha önce Bitcoin ETF'leri için yapılan öngörülerle uyumlu olduğunu vurguladı.

Kendrick'in analiz notuna göre, spot Ether ETF'lerinin onaylanması, Ether'in Bitcoin ile benzer bir değer artışı yaşamasına yol açabilir. Yıl sonuna kadar Ether için 8.000 dolarlık bir hedef belirleyen Kendrick, Bitcoin'in 2024 sonuna kadar 150.000 dolara ulaşması halinde Ether'in de bu seviyeye geleceğini öne sürdü.

Standard Chartered'ın 2025 sonu için yaptığı tahminler ise Bitcoin için 200.000 dolar, Ether için ise 14.000 dolar seviyesinde. Bu öngörüler, bankanın Mart ayındaki beklentileriyle de uyum içinde.

SEC'in, son teslim tarihi öncesinde spot Ether ETF'leri için güncellenmiş 19b-4 form dosyaları talep etmesi, sürecin olumlu ilerlediğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Uzman ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas da bu gelişmenin ardından SEC'in onay ihtimalini yüzde 25'ten yüzde 75'e yükseltti.