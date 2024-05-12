Yusuf Ziya Kavakçı kimdir? Yusuf Ziya Kavakçı kaç yaşında, nereli? Yusuf Ziya Kavakçı hayatı ve biyografisi!

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YUSUF ZİYA KAVAKÇI KİMDİR?

Yusuf Ziya Kavakçı, 22 Haziran 1938'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gürcü kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gürcüce konuşulan bir evde büyüdü ve Türkçe'yi 8-9 yaşlarında öğrendi. Kur'an'ı ezberleyen Kavakçı, İstanbul'da İmam, Müezzin ve Müftü olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra 1967'de doktorasını aldı ve 1980'de profesör unvanını kazandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındıktan sonra Philadelphia ve Cambridge üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1988'de Teksas'a taşındı ve Kuzey Teksas İslam Birliği'nde öğretim üyesi ve İmam, Richardson, Teksas'taki IANT Kuran Akademisi'nin kurucu ve eğitmeni oldu. Ayrıca Dallas'taki Suffa İslami Ruhban Okulu'nda kurucu dekan olarak görev yaptı.