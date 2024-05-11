ARK Invest ve 21Shares Ethereum ETF'sinden Stake Özelliğini Çıkarıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ethereum ETF başvurularında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest ve 21Shares, Ethereum ETF tekliflerinde büyük bir değişikliğe giderek stake özelliğini kaldırdı.

Ethereum ETF Stratejisinde Dönüm Noktası

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest ile 21Shares, spot Ethereum borsa yatırım fonu tekliflerindeki stake etme özelliğini kaldırdı. İlk başvurularında Ethereum varlıklarının bir kısmının güvenilir staking sağlayıcıları aracılığıyla stake edilebileceğine dair ifadeler bulunan şirketler, bu ifadeleri son güncellemeyle birlikte dosyalarından çıkardı.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, son değişikliklerin birden fazla yorumlanabileceğini belirtti. Güncellenmiş dosyalamanın, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan yorumlara yanıt olarak şekillendirilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Balchunas, bu durumun olumlu bir gelişme olabileceğini, ancak kesin bir yorum yapılmadığını vurguladı. Analist, bu değişikliğin SEC'in ret kararı için kullanılabilecek bir manevra ya da son çare olabileceğini de sözlerine ekledi.

Raporlamalara göre 21Shares, Delaware Trust Company ve Coinbase Custody Trust Company ile çalışarak Ethereum saklama hizmetleri sunacak. Ayrıca, ARK Yatırım Yönetimi, fonun alt danışmanlığını yaparak pazarlama süreçlerine destek olacak.

Son aylarda, SEC'in spot Ethereum ETF'leri onaylama konusundaki iyimserlik azaldı. Balchunas, geçen ay spot Ethereum ETF onayı ihtimalini Mayıs sonuna kadar yüzde 70'ten yüzde 25'e düşürdüğünü bildirdi.