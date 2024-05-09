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Kripto Cüzdan Devi Exodus'un Borsa Hayali SEC Engeline Takıldı

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Kripto cüzdan üreticisi Exodus Movement'ın NYSE American borsasında listelenme planları, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen detaylı inceleme nedeniyle askıya alındı. Şirketin hisselerinin bu hafta piyasaya sürülmesi beklenirken, SEC'in denetim süreci tamamlanıncaya kadar hisseler beklemeye alındı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) detaylı incelemesi, kripto cüzdan üreticisi Exodus Movement'ın NYSE American borsasında listelenme planlarını askıya aldı. Şirketin hisselerinin bu hafta piyasaya sürülmesi beklenirken, bu ani gelişme yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri arasında büyük bir merak konusu oldu.

Exodus ve SEC Arasında Listeleme Bekleyişi Devam Ediyor

Kripto cüzdan üreticisi Exodus Movement'ın NYSE American borsasında listelenmesi, şirketin Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen inceleme nedeniyle ertelendi. Şirketin Perşembe günü borsada işlem görmesi beklenen A Sınıfı hisseleri, SEC'in denetim süreci tamamlanıncaya kadar beklemeye alındı.

Exodus Movement CEO'su JP Richardson, planlanan listelemenin ertelenmesine ilişkin olarak, şaşkınlıklarını ve endişelerini dile getirirken, SEC'in adaletli ve yasal süreçlere uygun hareket edeceği konusunda umutlu olduklarını belirtti. Richardson, şirketin süreç boyunca şeffaf ve duyarlı olduğunu ve sorunun çözülmesi için hızlı bir sonuç beklediklerini ifade etti.

Bu arada, Exodus Movement'ın hisseleri, SEC incelemesi tamamlandıktan sonra ulusal bir borsada listelenme planlarını yeniden değerlendirecek. Şimdilik, hisseler Over-the-Counter (OTC) Markets'ın OTCQX platformunda işlem görmeye devam edecek.

Son olarak Exodus Movement, bu yılın ilk çeyreğinde, önceki yıla kıyasla yüzde 118 oranında artışla 29,1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Aynı dönemde şirket, yaklaşık 1,69 milyon aylık aktif kullanıcıya hizmet verdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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