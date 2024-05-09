Biden, İsrail'in Gazze'ye büyük askeri harekat başlatması durumunda silah sevkiyatını durdurabileceğini açıkladı

Başkan Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin Rafah kentinde büyük bir askeri harekat başlatması durumunda Amerika'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini ilk kez belirtti. Biden, bu silahların Gazze'de sivil ölümlerine neden olduğunu kabul etti.

CNN'den Erin Burnett'e konuşan Biden, geçen hafta sevkiyatını durdurduğu 2000 poundluk bombaların Gazze'de sivil kayıplara yol açtığını ve eğer İsrail Rafah'a saldırırsa, şehirlerle başa çıkmak için kullanılan bu tür silahların sağlanmayacağını ifade etti.

Başkan, İsrail'in Hamas ile olan yedi aylık çatışmasında Amerikan silahlarını İsrail'in eylemleriyle bağdaştırma kararıyla bir dönemeç noktasına geldiğini belirtti. Ayrıca, Amerikan bombalarının Gazze'de sivilleri öldürdüğünü kabul etmesi, ABD'nin savaştaki rolünü net bir şekilde ortaya koydu.

Başkan, İsrail'in Hamas'a karşı operasyonlarını desteklemekle birlikte, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine yönelik olası bir istila, başkanın stratejisini değiştirmiş gibi görünüyor. Biden, "İsrail'in güvenliğinden vazgeçmiyoruz. İsrail'in bu bölgelerde savaş yapma yeteneğinden vazgeçiyoruz," dedi ve ABD'nin İsrail'e savunma amaçlı silahlar sağlamaya, özellikle Iron Dome hava savunma sistemi için, devam edeceğini, ancak Rafah'ta büyük bir kara harekâtı başlarsa diğer silah sevkiyatlarının sona ereceğini belirtti.

Biden, İsrail'in Rafah'taki eylemlerinin henüz yoğun nüfuslu bölgelere taşmadığını, ancak bu eylemlerin bölgede gerilime neden olduğunu ifade etti. Netanyahu ve diğer İsrailli liderlere, nüfus merkezlerindeki operasyonlar için Amerikan desteğinin sınırlı olduğunu ilettiğini söyledi.

Biden, Netanyahu'ya Gazze'de sıkışıp kalma riskleri konusunda uyarılarda bulundu ve Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki deneyimlerine atıfta bulunarak, "Netanyahu'ya dedim ki, 'Amerika'nın yaptığı hatayı yapma. Sana Sinwar'ı yakalaman için yardım edeceğiz,'" dedi.

Biden, gösteriler hakkında, "Kesinlikle, mesajı duyuyorum," dedi ancak nefret söylemine veya antisemitizme kayan protestolara karşı uyardı: "Özgür ifade ve protesto hakkı meşru. Ancak nefret söylemini kullanmak, Yahudi öğrencileri tehdit etmek, derslere erişimi engellemek yasaya aykırıdır."