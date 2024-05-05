İsrail Bakanı: ABD İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmiyor

İsrail'de işgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmediğini söyledi.

Maariv gazetesine bağlı Kuzey 104.5 FM kanalına konuşan Dini Siyonizm Partisi'nden olan Bakan Strock, " İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil" dedi.

"ABD, İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmiyor" diyen Strock, Washington yönetimini yapması gereken sorumlulukların en azını dahi yerine getirmemekle suçladı.

Strock, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin, ABD'nin savaşın bitmesi konusunda Tel Aviv adına vaatlerde bulunduğunu kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Orit Strock'in, geçen hafta İsrail ordu radyosuna "20-30 kişiyi (İsrailli esirler) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" yönünde yaptığı açıklama ülkede tepkilere yol açmıştı.